Львів’ян запрошують на дитяче свято

На дітей чекають виступи, конкурси та вікторини

Вже цієї неділі, 2 вересня, у Парку Франка відбудеться найбільший дитячий захід Львова — Територія дитячого дозвілля. На майданчику Території клуби та гуртки презентуватимуть львів’янам свою роботу. Упродовж цілого дня вони проводитимуть майстер-класи, показові виступи, презентації для дітей, батьків та всіх відвідувачів.

Дітей розважатимуть веселі та креативні аніматори Дитячої планети, відбуватимуться різноманітні конкурси та забави, де можна буде отримати корисні подарунки.

Для найменших відвідувачів свята працюватиме мистецька ігрова «Зона Малюка». Діти у формі гри вивчатимуть англійську мову, братимуть участь у розважальних конкурсах та вікторинах.

Свято триватиме з 12:00 до 16:00. Вхід вільний