Бойовики нікого не випускають з Донецька, – прикордонники

На КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувається тільки в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку відмічається відсутність руху осіб та транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Зі слів громадян, що прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, прикордонникам зі складу Об’єднаних сил, стало відомо, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі”, – повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, ватажок самоназваної «ДНР» Олександр Захарченко загинув вчора унаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька. Вибух стався у ретсорані “Сепар”, куди, за інформацією ЗМІ, Захарченко приїхав аби згадати Кобзона, який помер напередодні. Вибуховий пристрій, від якого загинув ватажок бойовиків “ДНР” Олександр Захарченко, начебто був закладений в лампу в кафе “Сепар”.

Після вибуху у Донецьку так звані “спецслужби” бойовиків ОРДО масово почали затримувати людей на вулицях. Про це повідомляє представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у Facebook.

“Зараз на території ОРДО, після вибуху в Донецьку, активісти і місцеві джерела повідомляють, що спецслужби НВФ “ДНР” повально затримують людей прямо на вулицях, за останні 1,5 години надійшло 8 повідомлень”, – написав він.

Водночас, прикордонники також нагадують, що відсьогодні всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил розпочали контрольно-пропускні операції згідно з осіннім графіком роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30. Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою.