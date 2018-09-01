Львів’ян чекають на Знесіння Фесті

За словами організатора фестивалю та депутата ЛМР Юлії Гвоздович, цьогоріч фестиваль буде присвячений сторіччю утворення ЗУНР і подвигу Українських січових стрільців, які, зокрема, мали бій у 1918 році на Знесінні. Уся програма буде пронизана елементами січового стрілецтва. Гості свята зможуть насолодитися реконструкціями, піснями Січових стрільців, а також частуванням стравами УСС. Також для дітей відбудуться майстер-класи із виготовлення коміксів.

Під час фестивалю у парку Знесіння біля озера відбудеться театралізоване військово-історичне дійство «Бій відділів Галицької армії проти підрозділів польського війська», присвячене 100-річчю проголошення ЗУНР, за участі ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять».

У рамках фестивалю відбудеться виступ кавер-гурту “Wszystko”.

Також у рамках фестивалю відбудеться екскурсія парком Знесіння, на яку можна зареєструватися за посиланням.

Також організатори обіцяють сімейну естафету від СЗШ № 7.

Реєстрація — тут.

Уся програма фестивалю — за посиланням.