Львів’ян чекають на Знесіння Фесті
2 вересня у Fest Republic (вул. Старознесенська, 24−26) розпочнеться фестиваль «Знесіння Фест», що цьогоріч присвячений сторіччю утворення ЗУНР та подвигу Українських січових стрільців.
За словами організатора фестивалю та депутата ЛМР Юлії Гвоздович, цьогоріч фестиваль буде присвячений сторіччю утворення ЗУНР і подвигу Українських січових стрільців, які, зокрема, мали бій у 1918 році на Знесінні. Уся програма буде пронизана елементами січового стрілецтва. Гості свята зможуть насолодитися реконструкціями, піснями Січових стрільців, а також частуванням стравами УСС. Також для дітей відбудуться майстер-класи із виготовлення коміксів.
Під час фестивалю у парку Знесіння біля озера відбудеться театралізоване військово-історичне дійство «Бій відділів Галицької армії проти підрозділів польського війська», присвячене 100-річчю проголошення ЗУНР, за участі ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять».
У рамках фестивалю відбудеться виступ кавер-гурту “Wszystko”.
Також у рамках фестивалю відбудеться екскурсія парком Знесіння, на яку можна зареєструватися за посиланням.
Також організатори обіцяють сімейну естафету від СЗШ № 7.
Реєстрація — тут.
Уся програма фестивалю — за посиланням.
Вхід вільний!