Музей Івана Франка отримав у подарунок унікальні експонати

До 162 річниці від дня народження Івана Франка родина Галущаків – Любов і Петро, які є правнуками Петра Івановича Франка, передали у фонди Музею Івана Франка особисті речі свого прадіда.

«Вперше за багато десятиліть колекція музею збагатилася низкою речей родини Франків. Востаннє така кількість експонатів надходила наприкінці 80-х років минулого століття, коли формувалася меморіальна експозиція. А нині ми отримали багатющу спадщину. Це – особисті речі наймолодшого Франкового сина – Петра. Ці речі тематично можна поділити на дві групи. Перша – речі, пов’язані з військовою діяльністю Петра, який у Першу світову війну воював у лавах Січового стрілецтва та УГА, це – бінокль, ніж, інкрустована люлька. І друга група – спортивне спорядження. Відомо, що сини Івана Франка – і Тарас, і Петро – були завзятими спортовцями та популяризатором спорту, разом з професором Іваном Боберським були одними з організаторів на Галичині перших спортивних товариств “Сокіл-батько” та “Січ”. Петро займався багатьма видами спорту, отож мав у своєму арсеналі різноманітне спорядження: весла для греблі, шахи, ракетки для великого і малого тенісу, нарти, бутси, лук, спис. Все це свідчить про багатогранність зацікавлень Петра Франка. На щастя, родина зберегла ці речі і сьогодні передала музеєві”, – прокоментував директор музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Придбати речі у родини для музею вдалось завдяки фінансовій допомозі жертводавців Володимира Гірняка та Петра Кошика.

Унікальні речі не припадатимуть пилюкою у фондах, а експонуватимуться у виставках та оновленій експозиції, яка розповідатиме про всю родину Франка та сфери її зацікавлень.