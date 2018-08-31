Знову без води: на магістральному водогоні Винники-Львів ліквідовують витік

ЛМКП «Львівводоканал» проводить ремонтні роботи на водогоні, через що призупинено водопостачання на кількох вулицях

У зв’язку з ліквідацією витоку на магістральному водогоні «Винники — Львів», сьогодні, 31 серпня, з 9.00 до 17.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Бігова, Визвольна, Поетична, Тракт Глинянський, 145а-167 та прилеглих до них вулицях, а також частково — у м. Винники, – поінформували в ЛМКП «Львівводоканал».