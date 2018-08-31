Змінено розклад приміського поїзда «Львів – Лавочне»

Від 1 вересня поїзд №6165 Львів – Лавочне курсуватиме за зміненим маршрутом

Як інформує Львівська Залізниця, розклад поїзда №6165 «Львів – Лавочне» змінять для забезпечення пересадки на станції Стрий на приміський поїзд №6137 «Стрий – Самбір». Відтак із 1.09.2018 року поїзд курсуватиме за таким розкладом:

Львів: 18:50 (замість 19:12 год.) Скнилів 19:00-19:01 Оброшино 19:07-19:08 Глинна-Наварія 19:16-19:17 Пустомити 19:20-19:21 Семенівка 19:25-19:26 Щирець-2 19:30-19:31 Щирець-1 19:33-19:34 Дмитрія 19:38-19:39 Черкаси Дн. 19:43-19:44 Задорожна 16:48-19:49 Миколаїв-Дністр. 19:55-19:57 Пісочна 20:05-20:06 Більче 20:13-20:14 П’ятничани 20:17-20:18 Урегсько 20:22-20:23 Стрий 20:32-20:36 Конюхів 20:45-20:46 Гірне 20:51-20:52 Любиці 20:56-20:57 Ниж.Стинава 21.01-21.02 Ниж.Синьовидне 21.06-21.07 Верх.Синьовидне 21:13-21:14 Сколе 21:25-21:27 Гребенів 21:37-21:38 Тухля 21:49-21:50 Славське 22:02-22:04 Тернівка 22:11-22:12 Лавочне – 22:18.