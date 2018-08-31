Ватажок так званої «ДНР» Захарченко загинув унаслідок вибуху (оновлено)

Ватажок самоназваної «ДНР» Олександр Захарченко загинув унаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька, повідомляє Громадське.

Про це одразу повідомили два інформаційних агентства — «Интерфакс» та ТАСС. Також цю інформацію Громадському підтвердили джерела «Нової газети» в оточенні Захарченка.

За словами джерел видання, унаслідок вибуху двоє охоронців дістали поранення, а Захарченко загинув.

Як повідомляють інформаційні ресурси бойовиків, вибух стався в ресторані «Сепар». У місті, згідно з даними бойовиків, через загибель Захарченка запровадили додаткові заходи безпеки.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердила Громадському факт вибуху в центрі окупованого Донецька, однак чи загинув Захарченко — у СММ не знають.

Про вибух у ресторані також пишуть сайти так званої ДНР. Проте там інформації про загибель Захарченка наразі немає.

Натомість інформацію підтвердила українська СБУ. Про це речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила УП.

“Так, за нашою інформацією це відповідає дійсності. Ми вважаємо це результатом міжосібних воєн.”, — сказала вона.

До окупації Донецька Захарченко керував місцевим відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». Весно 2014-го Захарченка призначили так званим «військовим комендантом», а згодом так званим «заступником міністра внутрішніх справ ДНР». Після незаконних виборів у листопаді 2014-го, невизнана ЦВК самопроголошеної республіки оголосила, що Захарченко одержав перемогу.