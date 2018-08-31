Варфоломій розповів Кирилу про намір дати Україні автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію. Про це повідомив у Facebook речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).

За його словами після зустрічі до журналістів вийшов митрополит Еммануїл, який був представником Патріарха на святі в Києві у липні.

“Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми повідомили Патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке імплементується. Пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним”, – написав речник УПЦ КП.



“В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму”, – переконаний архиєпископ Євстратій (Зоря).