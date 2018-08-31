У Трускавці судитимуть злодія: обікрав квартиру, фітнес-центр та автомобіль

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно раніше судимого за злочини проти власності 30-річного мешканця Сокаля. Чоловіка підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч.3 ст.357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) КК України.

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 24-25 серпня цього року чоловік вчинив крадіжки з квартири мешканця Трускавця, приміщення фітнес-центру, а також автомобіля.

Загальна сума збитків становила понад 33 тис грн.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерували до Трускавецького міського суду для розгляду по суті.