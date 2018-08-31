У Стрийському районі згоріла дерев’яна господарська будівля

Постраждалих і травмованих унаслідок пожежі немає

30 серпня о 20:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Гірне Стрийського району в дерев’яній господарській будівлі, розміром 5×5 м.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи 8 ДПРЧ м. Стрий та добровільної пожежної команди с. Гірне.

Прибувши на місце події, вогнеборці приступили до ліквідації займання. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем вже була охоплена значна частина будівлі.

Пожежу локалізовано о 20:24, ліквідовано о 20:50. Вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено вікно сусідньої господарської будівлі

Обставини та причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих і травмованих унаслідок пожежі немає.