У Народному домі в Брюховичах – нова директорка

У середу, 29 серпня, за результатами засідання комісії з конкурсного добору вирішено рекомендувати Барчишин Наталію Ігорівну на посаду директора Народного дому смт. Брюховичі, шляхом укладення контракту терміном на 5 років. Рішення прийняте одноголосно.

«Ми керуємось Законом України «Про культуру» та Стратегією розвитку культури міста Львова, де одним із пріоритетів є децентралізація, тобто розвиток інфраструктури у галузі культури та підтримки створення нових культурно-освітніх подій у різних районах міста. У цьому контексті велика відповідальність покладається на керівників закладів культури, у тому числі — народних домів. Відтак дбаємо про те, щоб керівниками наших закладів культури ставали справжні професіонали та знавці своєї справи», — зазначила директор департаменту розвитку, в.о. начальника управління культури Наталія Бунда.