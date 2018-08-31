У Львові затримали іноземця-наркодилера

Йому загрожує до 10 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 47-річного громадянина Алжиру, який продавав у центрі Львова іноземним туристам та місцевим мешканцям наркотичні засоби.

Під час затримання та санкціонованого обшуку в зловмисника працівники поліції виявили і вилучили наркотичний засіб «канабіс» та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Усе скеровано на експертне дослідження.

За інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, іноземець затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, на даний час вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.