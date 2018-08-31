У Львові стартує фестиваль вуличної їжі

Шостий фестиваль вуличної їжі стартував сьогодні у Львові. Протягом трьох днів у Парку культури та відпочинку триватимуть частування та майстер-класи.

«Шостий Street Food So Good буде присвячений… азійській кухні. Безперечно, у тебе вже є свої гастро фаворити у цьому напрямку, але будь готовий до справжнього вибуху смакових рецепторів! Несподівані поєднання інгредієнтів, не менш оригінальні способи приготування – запам’ятовуй дату і відкривай нові смаки разом з нами!», – повідомляють організатори події.

Обіцяють гостям фестивалю і трохи львівської екзотики. На осінньому Street Food So Good Festival дебютує новий гастрономічний проект Цвіклі. Його учасники Льола Ланда, Мар’яна Душар, Аврора Огородник та Олексій Петелько привідкриють завісу таємничих скальок і покажуть, як «готувати мідії на спосіб галицький».:)

Стартує фестиваль сьогодні о 18.00.

У п’ятницю – вхід вільний!

У суботу та неділю вартість вхідного квитка – 30 грн.

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