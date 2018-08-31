У центрі Львова померла 63-річна жінка

Про те, що на кінцевій зупинці тролейбуса №13 сьогодні о 10.55 померла жінка, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Iгор Зінкевич. Інформацію «Львівській газеті» підтвердила речниця ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, інцидент стався неподалік пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи. Жінці раптово стало погано, вона померла до приїзду «швидкої», тож лікарі констатували смерть. Померлій 63 роки, її особу встановлено. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено, причину смерті встановлюють.