У Буському відділенні поліції новий керівник

Начальник Головного управління Нацполіції Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа сьогодні, 31 серпня, представив особовому складу тимчасово виконуючого обов’язки начальника Буського відділення поліції підполковника поліції Богдана Петелицького. На представлені також були присутні представники місцевої влади та прокуратури. Про це повідомила речниця націольної поліції на Львівщині Світлана Добровольська.

Підполковник поліції Богдан Петелицький, 1981 року народження, уродженець Львівщини, освіта вища юридична, одружений, виховує двох дітей. Попередня посада – заступник начальника Золочівського відділу поліції. В органах внутрішніх справ служить з 2004 року.