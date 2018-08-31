ТОП-7 інтелектуальних подій вересня

Після довгих канікул важко налаштуватись на навчальний процес чи роботу. Однак головна порада в такому випадку – продовжуйте отримувати задоволення, почніть з цікавого. Якщо руки не доходять до підручників, розпочніть навчання разом із захоплюючими лекціями TEDx, відкрийте для себе нового автора або ж обговоріть реальні суспільні проблеми. Те, що цікаво і весело для вас, запустить мозок працювати у звичному режимі.

TEDx UCU

TEDx – це некомерційний проект глобальної фундації TED, який дозволяє обмінюватись новими унікальними ідеями та знаннями на світовому рівні. Конференції охоплюють найрізноманітніші теми: від науки до бізнесу.

Найкращі лекції опубліковують на офіційному сайті TED в Youtube. Виступи українців також доступні у мережі https://www.youtube.com/watch?v=8YKWoX5X08c

Цьогорічна конференція в Українському католицькому університеті проходитиме під гаслом “Від мрії до дії”. Програма поєднує лекції з різних галузей. Спікери дадуть відповіді на запитання про штучний інтелект, криптовалюту та кібербезпеку, а також розкажуть про те, як встигнути за потоком інформації та досягти успіху.

Купити квитки та детальніше ознайомитись з програмою можна тут: https://ticketclub.com.ua/event/5096/

Коли: 13 вересня

Де: Український католицький університет

Скільки: 300-350грн для студентів та 600-850 грн звичайний квиток

«Вітер На-Дії»

Всеукраїнський Фестиваль єдиного молодіжного простору «Вітер На-Дії» – це не лише форум для зустрічі та спілкування християнської молоді, а й ресурс, який допоможе лідерам молодіжних організацій отримати інструменти для подальшої праці, зазначають організатори.

Протягом дня учасникам запропонують п’ять майданчиків (інтелектуальний, театрально-мистецький, духовний, музично-творчий, спортивний), які зберуть кілька десятків спікерів, серед яких відомі блогери, священики, волонтери, мандрівники, стартапери, соціальні підприємці, митці, спортсмени. http://gazeta.lviv.ua/2018/08/21/lviv-gotuyetsya-tretogo-vseukrayinskogo-festivalyu-viter-na-diyi/

Розпочнеться фестиваль Літургією у Храмі Святої Софії – Премудрості Божої, а завершиться маштабним вечірнім концертом за участі гуртів «Беz Обмежень» і Kerygma Project. Серед зареєстрованих учасників розіграють путівку на Світовий день молоді у Панамі.

Реєстрація та докладна програма на сайті Вітер На-Дії.

Коли: 16 вересня

Де: Центр Шептицького УКУ

Скільки: безкоштовно

BookForum

Цього року у Львові відбудеться вже 25-й ювілейний Форум Видавців. Відвідувачі, як завжди, зможуть познайомитись з українськими та закордонними письменниками, а також придбати літературні новинки. Спеціальними гостями форуму стануть американські історикині: дослідниця Східної Європи Марсі Шор та редакторка The Economist, цьогорічна лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум. Остання, до речі, презентує книгу “Червоний голод” про Голодомор в Україні.

Фокусна тема події – “Торг Свободою”. Організатори планують поговорити про те, як кожен з нас “торгує” своїми уявленнями про це поняття, а також про те, як ефективно його використовують у пропаганді. Дискусія на тему “Свобода як пізнана необхідність” відбудеться 19 вересня у Дзеркальній залі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

BookForum позиціонує себе як головний культурний фестиваль країни, на який їдуть люди з різною метою: отримати нові знання, знайомства, емоції, поринути в атмосферу Львова та літератури.

Коли: 19-23 вересня

Де: понад 50 локацій у Львові

Скільки: квиток на 1 день 15-30 грн (для студентів) та 35-50 (загальний)

Дізнатися більше про програму та учасників можна на офіційному сайті: http://bookforum.ua

Форум сім’ї

Метою першого Львівського обласного форуму “Українська сім’я: виклики і завдання” є об’єднати зусиля науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики.

Основні теми дискусій: законодавчі ініціативи стосовно сімейної політики, виклики та завдання перед сучасною молоддю, жіноче лідерство в контексті розвитку інституту сім’ї, сексуальна освіта в школах, потенціал релігійних організацій у розбудові інституту сім’ї, досвід громадських організацій підтримки сімей в умовах військового конфлікту, зокрема, сімей переселенців зі Сходу та Криму та інше.

Реєстрація для участі за посиланням.

Коли: 13 вересня

Де: Львівський національний університет імені Івана Франка

Скільки:безкоштовно

„StartUp Прорив“

Цей масштабний проект організовує Tech StartUp School та Національний університет „Львівська політехніка“. Успішні практики проведуть майстер-класи для бізнесменів-початківців та на власному досвіді покажуть, як створити прибуткову компанію. Учасники зможуть представити свої проекти потенційним інвесторам та отримати корисні ділові знайомства.

Дізнатися більше про менторів проекту можна за посиланням: http://proryv.tsus.me/#registration

Коли: 17 вересня – 8 грудня

Де: Tech StartUp School вул. Колесси 2.

Скільки: безкоштовно

Форум Молодіжної Столиці 2018 (“МолоДвіж”)

Альтернативний простір для обговорення перспектив молодіжного середовища у розвитку держави. Мета – напрацювати рекомендації для майбутньої всеукраїнської Молодіжної Стратегії.

Якщо ви ініціативні, цікавитесь громадською діяльністю, стартапами та постійно шукаєте нових знань – МолоДвіж чудова можливість проявити себе. У програмі заходу: панельні дискусії за участі представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування; лекції та презентації успішних історій про те, як молодь змінює українські реалії, а також пітчинг проектів.

Офіційна сторінка Форуму на Facebook:

Коли: 6-7 вересня https://www.facebook.com/molodvizh

Де: FestRepablic

Скільки: безкоштовно

Школа Перфомансу

Для тих, хто цікавиться мистецтвом, нагода повчитись теж є. У рамках фестивалю “Дні мистецтва Перфоманс у Львові” проведуть цикл творчих майстер-класів “Школа Перфомансу”. Учасники зможуть попрацювати з митцями, які реалізують оригінальні авторські проекти, та презентувати власні ідеї. Цього року навчатимуть досвідчені перформери: ЯНУШ БАЛДИҐА (Польща), БАРТОЛОМЕ ФЕРРАНДО (Іспанія) та МАРТІН ВІАЛЬ (Франція). Школа працюватиме за трьома напрямками: “Статичний перфоманс – динаміка стану нерухомості”, “Лабораторія тіла”, та “У роботі зі звуком”.

Заявку на участь потрібно заповнити до 23 серпня. Основний критерій відбору – ваша мотивація. https://docs.google.com/forms/d/15v4JTZ7-NZ7pi3nnd-C0w38gNZ9k87lLCsuAEFoZf3E/edit

Коли: 1-7 вересня.

Де: галерея Дзиґа, вул. Вірменська, 35

Скільки:безкоштовно