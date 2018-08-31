Сьогодні по обіді на Львівщині можливі грози

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, на території області 31 серпня в другій половині дня подекуди грози, град. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Загалом, на Львівщині сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня подекуди короткочасний дощ, гроза, град. Вітер змінних напрямків 3 – 8 м/с. Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з прохання дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. А в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».