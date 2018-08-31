Синоптики розповіли, якої погоди чекати у вересні на Львівщині

Вересню властиве загальне зниження температури та послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня східні та південно-східні повітряні маси принесуть до Львова та області переважно теплу, а в окремі дні з короткочасними опадами погоду. Розповіла синоптикиня Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

Середньомісячна температура перевищуватиме звичну на 1-2°. Абсолютний максимум температури повітря очікується на рівні 35 – 36° тепла, в горах 31 – 32° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 3 – 8° морозу. Варто зауважити, що температур, наближених до нуля, та заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту варто чекати в другій і третій декадах вересня в нічну пору. Вдень очікуються комфортні температури для цього періоду.

З небезпечних явищ погоди найбільш характерними для цього місяця є тумани, сильні дощі, також можливі грози, град та пориви вітру.

«На початку вересня опади будуть короткочасними, тож очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека. У час дощового періоду вона знизиться. Перепади температур будуть характерні для всього місяця. Північ території нашої області буде більш сухою, повітряні маси йтимуть з боку Чорного моря і зупинятиметься саме у південній частині Львівщини», – говорить синоптик.

Постійні перепади стосуються і тиску. Синоптики прогнозують здебільшого підвищений атмосферний тиск впродовж всього місяця, особливо в першій половині вересня.

Разом з тим в гідрометцентрі кажуть, що бабиного літа у Львові не очікують.

«Бабине літо мало б тривати орієнтовно 2 тижні. Проте на сьогодні видно, що бездощова погода триматиметься максимум тиждень. Погода спекотною не буде. Проте буде тепло, інколи сухо, але загалом температури повітря будуть помірними», – додає Олена Смалюх.

За прогнозами синоптиків, вересень порадує комфортними погодними умовами, в жовтні на нас чекають заморозки, а в листопаді і зовсім сніг.