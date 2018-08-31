Першокурсників Львівського медуніверситету урочисто посвятили у студенти

Сьогодні, 31 серпня, на університетській площі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулоcь урочисте засідання Вченої ради Університету з нагоди початку нового навчального року та посвяти у студенти першокурсників.

Відкрив урочисте засідання Вченої ради ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений працівник ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАМН України, доктор фармацевтичних наук, професор Борис Зіменковський. Після виконання Державного гімну України ректор привітав членів Вченої ради, викладачів і студентів Університету, усіх присутніх із святом знань і початком нового навчального року, а першокурсників – зі вступом до найстарішого медичного навчального закладу України.

Привітав студентів і голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

«Ви сьогодні маєте можливість черпати знання у одному із кращих університетів України, кращі професори, викладачі ділитимуться з вами своїм неоціненним досвідом. Хочу, щоб ви завжди пам’ятали: те, що ми сьогодні маємо можливість святкувати День знань – заслуга наших українських воїнів, за тисячу кілометрів від Львова, часто ризикуючи своїм життям, вони боронять нашу державу, – наголосив Олег Синютка. – Сьогодні український лікар вже отримує гідну зарплату, яку, без сумніву заслуговує важкою працею. Не розтратьте дарма свої кращі студентські роки, станьте тими лікарями, яким довірятимуть».

Опісля першокурсників благословив Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Львівський Владика Ігор. Завершилися урочистості звучанням духовного гімну «Боже Великий, Єдиний».