Перший урок у двох школах присвятять сортуванню сміття

Навчальний рік у деяких школах Львова розпочнеться з уроку про екологічну культуру. У школах № 7 та № 71, що на Знесінні та у Кривчицях, вчитимуть як правильно сортувати сміття. Цей захід проведуть 3 вересня до Дня першого дзвоника. У такий спосіб у місті дадуть старт загальноміській інформаційно-просвітницькій кампанії щодо раціонального поводження з відходами серед школярів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Запрошені екологічні активісти разом із працівниками ЛКП «Зелене місто» розповідатимуть школярам про сортування, переробку сміття та способи зменшити його кількість у повсякденному житті.

«Ми пояснимо дітям, для чого потрібно сортувати сміття. Окрім того, практично покажемо, як це робити. Для цих уроків ми привеземо у школи чисту вторсировину: папір, склотару, пластикові упаковки та спеціальні сортувальні бокси. Друга частина уроку буде інтерактивна — це рухливі еко-ігри з виконанням певних завдань, зокрема на швидкість чи кмітливість», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

«Долучаючись до тематичних заходів, беручи участь у конкурсах, діти нестимуть ідею сортування сміття з подальшою його переробкою в родини. І це є головним для запровадження європейського досвіду у Львові. Ми розповідатимемо, що відбувається із сміттям під час та після переробки. Відтак, діти будуть більш вмотивовані сортувати його в себе вдома, можливо, навіть мотивуватимуть батьків», — додає Вадим Ноздря.

Нагадаємо, львівські школи цього року відмовились від традиційних лінійок на 1 вересня, тож розпочнуть навчання з уроків толерантності, флешмобів та екскурсій.