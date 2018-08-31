На Львівщині розпочали роботу 4 промислові кластери

Це – кластер будівельної індустрії, легкої промисловості, поліграфії та деревообробної індустрії

Департамент економічної політики Львівської ОДА розпочав реалізацію ініціативи «Львівський промисловий ХАБ». Відтак, як інформують у департаменті, на сьогодні в області вже розпочали діяльність 4 промислові кластери.

Це – кластер будівельної індустрії, легкої промисловості, поліграфії та деревообробної індустрії.

Також у планах – створення кластерів меблевого виробництва, металообробки, машинобудування та приладобудування, які наразі перебувають у процесі реєстрації.

«Промисловий розвиток Львівщини є основним завданням «Львівського промислового ХАБу». Це об’єднання зусиль представників бізнесу, освіти, громадськості та влади. Ми спрямовуємо зусилля задля зміни мислення лідерів для ефективного розвитку бізнесу», – зазначив заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Андрій Кісера.