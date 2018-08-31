Львівську школу-інтернат № 2 реорганізують

З 1 вересня загальноосвітня школа-інтернат № 2 функціонуватиме як ліцей «Просвіта» — заклад загальної середньої освіти, у складі якого буде Центр підтримки дітей з цілодобовим перебуванням для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Рішення про реорганізацію львівської загальноосвітньої школи-інтернат № 2 у ліцей «Просвіта» прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

В управлінні освіти ЛМР зазначають, що Центр буде альтернативою інтернатній системі, де діти перебуватимуть в умовах, наближених до сімейних. У ньому одночасно можуть знаходитись 30 дітей.