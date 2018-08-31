Гривня на міжбанку продовжує падати

31 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,27-28,35 гривні за долар.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,22-28,27 гривні;

Євро – 32,96-33,02 гривні;

Російський рубль – 0,4148-0,4158 гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 31 серпня на рівні 28,27 гривні.

Нагадаємо, 30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,25-28,29 гривні за долар.