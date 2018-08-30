Які зміни чекають на українців восени 2018-го: огляд

1 вересня дасть старт не тільки календарній осені, а й кільком новаціям, які суттєво вплинуть на наше життя

Нова школа, бейбі-бокси для породіль, без аналогового телебачення, зате з новими правилами паркування – «Львівська газета» зібрала основні новації, які чекають українців уже від цієї суботи.

З 1 вересня – в нову українську школу

Осінь-2018 – революційна для української школи. З 1 вересня набуває чинності освітня реформа, за яку Верховна Рада проголосувала ще торік. На її реалізацію виділили майже 2 млрд гривень. Найбільше зміни торкнуться цьогорічних першокласників.

Вони навчатимуться уже 12 років. Загалом, згідно з новим законом, середня освіта буде поділена на три етапи: початкова освіта (4 роки) – і ця реформа стартує уже цього року; другий етап – базова середня освіта – її здобуватимуть 5 років уже з 1 вересня 2022 року; 3 етап – трирічна профільна середня освіта (стартує з 1 вересня 2027 року), яка складатиметься з професійного та загальноосвітнього процесів.

З 1 вересня початкова школа навчатиметься за новими навчальними планами. Школярам мають давати менше домашніх завдань; буде застосовано компетентнісний підхід до навчання, де ставка робиться на уміння застосовувати отримані знання; молодшим школярам не ставитимуть традиційних оцінок – у першому-другому класах обмежуватимуться відмітками – «молодець», «добре», «старайся». Починаючи з першого класу школярам обіцяють і нові парти – одномісні замість двомісних. Щоправда, зокрема, на Львівщині вже попередили, що не всі школи встигають придбати нове обладнання, також не усі навчальні заклади розпочнуть навчальний рік з новими підручниками, зате першачків забезпечать наборами «Лего» для цікавішого навчання.

«Пакунки малюка»

Цієї осені новації чекають не тільки школярів, а й новонароджених. З 1 вересня при виписці з пологового будинку матерям, татам чи патронатним батькам новонароджених малюків вручатимуть так звані бейбі-бокси – безповоротну адресну матеріальну допомогу Склад «пакунка малюка» визначає міністерство соцполітики. Товари запаковуватимуть у спеціальні коробки-люльки. У бокси, зокрема, мають покласти не менш ніж 94 одноразові підгузки, чотири види пелюшок, дві шапочки, два бодики, повзунки, шкарпетки, а ще термометри, ножиці, плед, матрац, рушник, вологі серветки, прокладки для лактації, рідке мило-шампунь і навіть іграшку тощо. Всього у переліку буде 24 найменування товарів. Також у пакунки кластимуть інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною. Орієнтовна вартість набору – 5 тис грн.

Утім станом на середу, 29 серпня, Львівщина не отримала жодного пакета малюка, який уряд обіцяв з 1 вересня вручати кожній родині, в якої народиться немовля, хоча на область замовили майже 9 тисяч бейбі-боксів.

Без ТБ

З початком осені любителі посидіти перед телевізором можуть залишитися без низки улюблених телеканалів. З 1 вересня на всій території України вимикають аналогове телебачення. Виняток – телеканал UA:Перший, а також місцеві телемовники; не вимикатимуть сигналу й на територіях з особливим режимом. Населення перейде на цифровий формат, якщо такий передбачено комплектацією телевізора або якщо у вас є тюнер Т2. Зміни зачеплять тих, хто досі дивиться телевізор через кімнатні або зовнішні аналогові антени. За даними останнього дослідження Індустріального телевізійного комітету, це приблизно п’ять мільйонів домогосподарств. Водночас для глядачів кабельного або супутникового телебачення перехід на «цифру» нічого не змінить.

Додамо, компанія «Зеонбуд» – єдиний провайдер «цифри» – ще раніше заявляла, що територія України на 95 відсотків покрита цифровим сигналом. Утім представники низки телеканалів заявляли, що його можна впіймати не всюди.

Паркуємося теж по-новому

27 вересня 2018 року набуде чинності Закон «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». У ньому серед іншого прописано, в яких випадках припаркований транспорт заважає руху й має бути евакуйований. Зокрема, якщо стоїть на проїжджій частині у другому та наступних рядах, на смузі для руху громадського транспорту чи велодоріжці, блокує дві і більше смуг руху; якщо авто припарковане на переїзді, трамвайних шляхах, естакадах, мостах, шляхопроводах чи під ними, в тунелі, на пішохідному переході або за 10 м від нього, на перехрестях і за 10 м від них, ближче ніж за 30 метрів до зупинки громадського транспорту; або ж якщо авто припарковане на місці для осіб з інвалідністю.

Щоб виписати штраф за порушення, поліцейським не потрібно буде вступати у контакт із порушником – достатньо фото- та відеофіксації порушення. Далі інспектор залишає на автомобілі повідомлення. Якщо водій сплачує штраф у перші ж дні, його розмір суттєво менший, якщо протерміновує — сума зростає. У разі подальшої несплати не потрібно звертатися до суду – діятиме виконавча служба.

Виносити постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів матимуть право не лише поліцейські, а й «інспектори з паркування». У Львові планується, що такі інспектори працюватимуть як посадові особи при управлінні безпеки міста. Про це розповів «Гарячій лінії міста» керівник управління Юрій Діль.

Зокрема, планується, що кількість інспекторів з паркування сягне до 30. На початках працюватиме 10-15 осіб. (ЗАЛІНКУВАТИ)

Нові тарифні плани

Яка ж осінь без змінених тарифів? Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та автоматизації (НКРЗІ), затвердила поетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв’язку в 2018-2019 рр. Відповідно до рішення НКРЗІ, тарифи на послуги поштового зв’язку змінять у два етапи: 1-й – з 10 вересня поточного року, 2-й – з 1 січня 2019 року .

1-й етап – тариф на пересилання письмової кореспонденції (непріоритетний лист вагою до 50 г, базова величина) зміниться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах України – на 3,6 грн (з ПДВ).

2-й етап – тариф на пересилання письмової кореспонденції (непріоритетний лист вагою до 50г, базова величина) зміниться порівняно з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах України на 2,4 грн (з ПДВ).

Національна комісія регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 14 серпня 2018 року погодила підвищення вартості стаціонарного телефонного зв’язку. Збільшення тарифів теж відбудеться у два етапи: з 1 листопада 2018 року максимальна абонентська плата зросте до 51,3 грн (зараз 43,85 грн); з 1 січня 2019 року – до 55,92 грн.

Експерти не виключають, що вартість газу для населення цієї осені теж може зрости. Хоча напередодні Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення, – передає УНІАН.

Зазначимо, питання визначення ціни на газ для населення є предметом перемовин між Україною та МВФ. Представники Фонду наполягають, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. Йдеться про приблизно тридцяти відсоткове здорожчання. Додамо,6 вересня в Україну прибуде чергова місія МВФ і працюватиме тут до 19 вересня.

Зараз ціна газу для населення з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, становить 6958 грн за тисячу кубометрів.

І в продовження газової теми – з 1 жовтня в Україні має запрацювати добове балансування газу, яке дозволить встановлювати щоденну, а не щомісячну вартість поставки енергоносія. Після запровадження добового балансування вартість газу і формування його ціни буде не такими статичними величинами й наближатиметься до європейської. Хоча не виключено, що запровадження балансування теж буде перенесено.

Змінені містобудівні норми

З 1 вересня в Україні також змінюються містобудівні норми. Зокрема, уперше вводять правила максимальної поверховості забудови залежно від кількості мешканців у населених пунктах. До прикладу, в селах з кількістю населення до тисячі осіб буде можлива лише садибна забудова; у селищах міського типу – до 5 поверхів. Для міст із населенням до 50 тисяч встановлюються обмеження у 9 поверхів; до 100 тис – 16 поверхів; а для міст з населенням понад 100 тис – поверховість визначатиметься генпланом. У такий спосіб будуть змінені вид та функціональність населених пунктів на користь мешканців, – впевнені у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва. Також згідно з новими нормами, можна буде будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів, суміщати кухні та вітальні, будувати паркінги під квартирами, облаштовувати ресторани на території житлових будинків (з окремим входом) та ін.

Ще одна новація – зменшення ширини смуг для руху на дорогах з 3, 5-3,75 м до 3-3,25 м. Що вужча дорога, то з меншою швидкістю рухатимуться автомобілі – так цю ідею пояснили у Мінрегіонбуді.

І ще кілька очікуваних змін

На початку осені «Укрзалізниця» планує ввести класовість потягів, яка передбачає введення трьох класів: комфорт, стандарт та економ. Узгодження змін наразі на фінальній стадії з Міністерством інфраструктури. Про це повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Планується, що при цьому вартість проїзду в потязі комфорт-класу та стандарту регулюватиме Укрзалізниця, а право врегулювання ціни на квитки в поїздах класу економ залишать за державою.

Ще до 15 вересня у вас є час ознайомитися і висловити свою думку щодо пропонованих змін до українського правопису, які презентувало Міністерство освіти і науки України. Його розробила Українська національна комісія з правопису.

Головна його особливість – наявність варіативності в різних випадках вживання певних літер. Наприклад, проект рекомендує писати «и» та «і» на початку слова перед приголосними «н» та «р». Тобто, обидва слова – «індик» та «индик» – згідно з новим правописом, будуть правильними. В узвичаєних в українській мові словах грецького походження з літерою «ф» новий правопис допускає варіантне написання літери «т». Скажімо, правильним вважатиметься написання кафедра та катедра, міф і міт, ефір та етер. Так само можна буде на власний розсуд вирішувати, писати аудиторія чи авдиторія, аудієнція та авдієнція. Але в офіційних документах варіативності не передбачено: там рекомендують писати перший із двох варіантів: «і», «ф» та «у».

«Пів» пропонують писати окремо із загальними та власними назвами в родовому відмінку однини: пів аркуша, пів Києва. Якщо ж «пів» становить з іменником єдине поняття і не виражає значення половини, то їх рекомендують писати разом: півмісяць, півострів.

Зміни можуть торкнутися і деяких власних назв, як-то «запорожець» чи «фольксваген». Деякі назви продуктових товарів комісія з правопису радить писати без лапок і з маленької літери. Наприклад, кока-кола. До 15 вересня проект буде на громадському обговоренні. Повний текст нового українського правопису можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки.