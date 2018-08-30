Wizz Air полетить зі Львова ще у два міста

Wizz Air оголосив про відкриття 5 нових рейсів з України в Данію, Латвію та Німеччину. Зокрема, зі Львова авіакомпанія полетить у Копенгаген і Франкфурт, а з Києва – в Бремен, Біллунн і Ригу. Нові рейси у Франкфурт почнуть виконувати з грудня 2018 року, а на решті нових напрямків – з березня 2019 року. Про це повідомив сьогодні у Києві на прес-конференції заступник генерального директора компанії Стівен Джонс, інформує lowcostavia.com.ua.

Квитки вже є в продажу на сайті Wizzair.com.

Нові оголошені рейси Wizz Air з України:

Київ – Біллунн (Данія) із 2 березня 2 рази на тиждень

Київ – Бремен (Німеччина) із 1 березня 2 рази на тиждень

Київ – Рига (Латвія) із 2 березня 3 рази на тиждень

Львів – Копенгаген (Данія) із 3 березня 2 рази на тиждень

Львів – Франкфурт-Хан (Німеччина) із 14 грудня 2 рази на тиждень.

Також Wizz Air повідомив що додасть ще один літак на базу в Києві та збільшить частоту польотів на напрямку Київ – Лісабон.