В ангарі старого депо відбудеться театральний фестиваль

З 7 по 9 вересня у Львові на території Стрийського парку та колишньому ангарі трамвайного ДЕПО LemStation втретє відбудеться театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Новою темою фестивалю стане провокативна тема театрального етикету, повідомляють організатори.

Спеціально до фестивалю міжнародна мистецька група “MaxSirArt”, що раніше працювала із масштабними проектами у Нью-Йорку, Берліні, Парижі та інших містах світу, приїхала до Львова з шекспірівського театру Глобус, аби створити нового Hamlet’а. Вистава буде з львівськими акторами, яких відібрали на відкритому кастингу на початку серпня. Прем’єра відбудеться 8 вересня о 20:30.

У суботу о 23:00 день завершиться спеціальним показом за текстом Леся Подерев’янського “Купатись чи не купатись”. Ролі виконають відомі київські акторки Олена Рєпіна та Олена Хижна.

Поснідати відвідувачі фестивалю зможуть у парку 8 вересня із Ахтемом Сеітаблаєвим – актором та режисером кінострічки “Кіборги” та “Хайтарма”, а вже 9 вересня із відомою драматургинею Наталією Ворожбит.

8 вересня о 22:30 відбудеться перформанс “У присутності Кота”.

Під час фестивалю також діятиме читацький лаунж у Стрийському парку, створений спільно із Видавництвом Старого Лева.

Усі заходи, які відбуватимуться у Стрийському парку, є безкоштовними. На вечірню частину із показами необхідно придбати квитки на онлайн-сервісі Gastroli. Діє система знижок: учні – 40%, студенти – 30%, учасники бойових дій – 25%, працівники театральних установ – 7%.

Довідка:

Якуб Ґаватович – театральний діяч ХVII століття, який вперше поставив театральну виставу у публічному просторі на Західній Україні. «Продав кота у мішку» – це одна з його драматургічних робіт. Гра слів «Кіт Ґаватовича» кидає сенсовий виклик глядачеві та митцеві, адже повернення до вуличної форми театру дозволяє говорити про нову форму театрального мистецтва, яке не замикається від глядача.