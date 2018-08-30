Укрзалізниця відкрила продаж квитків на «поїзд чотирьох столиць»

Квитки на цей поїзд продаватимуть за 45 діб до дати відправлення. Про це повідомив на свої сторінці у Facebook в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Так, вартість проїзду в поїзді № 32/31 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига від Києва до Риги станом на 29.08.2018 становить у вагоні купе 2219,11 грн, у вагоні СВ – 4428,17 грн, від Києва до Вільнюса у вагоні купе – 1640,62 грн, у вагоні СВ – 3271,78 грн, від Києва до Мінська у вагоні купе – 1853,98 грн, у вагоні СВ – 3574,69 грн.

Вартість проїзду зазначена з урахуванням вартості постільних речей (для купейного вагона 30 грн, для вагона СВ 40 грн) та комісійного збору – 20 грн. Ціна квитка залежить від курсу швейцарського франка.

Новий поїзд № 32/31 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 14:07 та прибуватиме до Риги наступного дня о 09:05. Зворотно він вирушатиме об 11:10 та прибуватиме до столиці України о 06:42.

При курсуванні в напрямку Риги поїзд робитиме зупинки о 23:35 у Мінську та о 00:25 у Вільнюсі. При курсуванні в напрямку Києва – о 15:48 у Вільнюсі та о 20:17 у Мінську.

Крім того, поїзд робитиме зупинки на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава. Із розкладом курсування цього поїзда можна ознайомитися на офіційному сайті ПАТ «Укрзалізниця».

У складі поїзда курсуватиме 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. У 6-му вагоні купе будуть розділені на чоловічі та жіночі.