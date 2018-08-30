У Львові відзначать день народження Юрія Вербицького

30 серпня в Музеї визвольної боротьби України (вул. Лисенка 23-а) відбудеться черговий захід проекту «День народження Героя Небесної Сотні». Цього разу рідні, близькі та друзі поділяться спогадами про Юрія Вербицького.

На захід запрошено усі родини Героїв Небесної Сотні Львівщини, представників влади та громадськості. Початок о 14.00 год.

Організатори заходу: департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації та Музей визвольної боротьби України.

Нагадаємо, Юрій Вербицький – один з героїв Небесної Сотні.

Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 р. безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділенняЖовтневої лікарні у місті Києві. До лікарні з Будинку профспілок його привіз Ігор Луценко для надання медичної допомоги через травму ока. 22 січня 2014 року тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур.