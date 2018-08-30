У Винниках відкриють новий садочок на 400 місць

Загалом цього року у Львові створять 1000 нових місць в садочках

З 3 вересня близько 400 дітей зможуть піти у новий садочок № 156, що знаходиться на вул. Олени Теліги у м. Винники. Ще близько 600 дітей планують зарахувати до кінця року у новостворені групи у садочках.

«Торік ми створили додатково орієнтовно 800 місць, цього року плануємо створити 1000 місць у садочках. Фактично, на 2020 рік ми маємо вийти з нульовою чергою у садочки міста Львова», — зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

За інформацією Львівської міської ради, у 2018−2019 навчальному році до львівських закладів дошкільної освіти комунальної форми власності зараховано 7800 дітей. У м. Винники ж зараховано у ДНЗ 386 дітей.

Ще близько 600 дітей планують зарахувати до кінця року у новостворені групи за адресами: вул. Дорога Кривчицька, 3 — 3 групи, вул. Копистинського, 14 — 3 групи, вул. Олесницького, 2 — 3 групи, вул. Грінченка, 4а — 4 групи, вул. Зубрівська, 9 — 4 групи та 7 груп за рахунок вивільнення спальних приміщень.