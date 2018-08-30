У Львові реставрують браму з вул. Друкарської, 3 (фото)

У місті тривають реставраційні роботи над вхідною брамою до будинку, що знаходиться на вулиці Друкарська, 3.

“По фото можна побачити наскільки понищеною є історична брама, чого не видно під багаторазовим нашаруванням фарби. Тут було знайдено аж шість шарів фарби. Втрачено історичну решітку, яка буде відновлена, але оскільки не було знайдено історичних архівних документів, архітектором було запропоновано варіант, який пасує до стилістики фасаду та, що погоджено з управлінням охорони історичного середовища та представником від будинку”, – повідомляє у себе на Facebook-сторінці ЛКП Археологічно-архітектурна служба міста Львова.

Нагадаємо, цього ркоу за кошти міського бюджету Львова та фінансової співучасті мешканців у місті відреставрують 50 вхідних брам.

Реставрацію брам виконують ті майстри, які проходили навчання в рамках програми українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). Браму на вул. Кониського, 5 реставруватиме столяр-реставратор Олександр Савчук. Брама буде демонтована і перевезена в майстерню, і вже відреставрована повернеться назад. На час рестравраційних робіт у будинку буде встановлено тимчасову браму.

В середньому реставрація однієї брами коштує 40-50 тис грн. 70% вартості покриває Львівська міська рада, 30% – мешканці будинку.