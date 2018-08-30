Поліцейські з’ясовують причину смерті немовляти у Львові

Сьогодні, 30 серпня, близько дев’ятої ранку в поліцію зателефонувала 35-річна львів’янка, яка повідомила, що померла її новонароджена дитина.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вночі у жінки почалися перейми. За її словами, дитина народилася мертвою. По допомогу до медиків породілля не зверталася.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті новонародженого хлопчика. Першочергові слідчі дії тривають, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.