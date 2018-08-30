У Львові накрили «бізнес» із надання сексуальних послуг

Працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Нацполіції Львівщини спільно з співробітниками Управління СБУ у Львівській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури 28 серпня припинили діяльність злочинної групи, яка налагодила бізнес з надання сексуальних послуг у Львові.

Як повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, правоохоронці з’ясували, що до організації бізнесу причетний 33-річний львів’янин. Він орендував приміщення, в тому числі й квартири, де жінки відпочивали, очікуючи клієнтів, а також провадив фінансовий облік, вів інтернет-сайт, який рекламував інтимні послуги тощо. Зловмисник також здійснював загальний контроль за роботою повій (включаючи їх підбір та інструктаж) і таксистів, які відвозили їх до замовників.

Сутенерові допомагали дві жінки – 27-річна львів’янка, та 19-річна жителька міста Рівне. Вони приймали телефонні замовлення, вели облік грошей, отриманих повіями, стежили, щоб п’ятеро дівчат надавали послуги належної якості, застосовували штрафні санкції, якщо вони порушували вимоги встановлених умов «праці».

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання організатора бізнесу й у квартирі, де перебували повії, вилучено мобільні телефони, візитки з рекламою інтимних послуг, засоби контрацепції, чорнові записи, щодо незаконної діяльності, та гроші – 22 000 гривень та 2 400 доларів США. Також вилучено автомобіль зловмисника – «Ауді А6».

Львів’янину повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.27 (види співучасників) та ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Двом його спільницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України. Щодо всіх трьох вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.