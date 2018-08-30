Шкільні “лінійки” шкідливі для здоров’я, – Уляна Супрун

Шкільні лінійки на 1 вересня – пережиток совєтської традиції, від якого давно час відійти в українських школах, переконана міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун. У розвинених країнах немає виснажливого вишиковування, стояння під сонцем або дощем, вислуховування безкінечних напутніх промов. Адже це шкідливо передусім з медичної точки зору, запевняє міністр.

“Щороку читаємо новини про те, що діти втрачають свідомість на шкільних лінійках. При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем.

За будь-якої погоди – сонячної чи хмарної – є небезпечними ультрафіолетові промені, і їхня найбільша активність найчастіше припадає на час проведення шкільних лінійок. Всього 15 хвилин під їхнім прямим впливом збільшує ризик виникнення раку шкіри та деяких порушень зору (https://goo.gl/vVcdFa) Тінь від дерев, парасольок, тентів тощо не забезпечує повного захисту від сонця (https://goo.gl/BSAHcN).

Окрім фізичних негараздів від лінійок, вони також не на користь психічному здоров’ю. Скупчення незнайомців та ще й з не зовсім зрозумілою метою викликає у дітей стрес, особливо в наймолодших школяриків”, – пише пані Супрун.

Тож МОЗ України однозначно не рекомендує проводити лінійки. Натомість радить замінити їх цікавими, інтерактивними уроками.

Якщо ж лінійки уникнути неможливо, кілька порад, як мінімізувати ризики: