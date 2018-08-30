Шахтарі погрожують страйком

Кілька десятків шахтарів з Червонограда пікетували сьогодні Львівську ОДА. Основна вимога – виплатити частину зарплати за липень, яку шахтарям досі боргують. Ще одна вимога – забезпечити збут вугілля в необхідній кількості на Добротвірську ТЕС.

«За липень отримали 43% зарплати. Через два дні – вересень, уже треба буде платити за серпень, а нам липень ще не закрили. Обіцяють, як завжди. Дають 10%, 15% зарплати. Таким чином вже виплачується 27 років», – розповідає один з учасників пікету.

«Шахтарям заборгували майже 81 мільйон гривень. Це при тому, що у зарплатному фонді є понад 145 мільйонів», – обурюється голова профспілки шахти Червоноградська Павло Євтушок.

За словами голови Львівської ОДА Олега Синютки, зарплату шахтарям мають виплатити максимум у понеділок.

«Я також говорив з генеральним директором ДТЕКу Максимом Тімченком (її структурним підрозділом є Добротвірська ТЕС – ред.). Він з понеділка буде на роботі, і я думаю, що ми з понеділока відновимо поставку вугілля», – прокоментував Олег Синютка.

Гірники запевняють, якщо у понеділок зарплат не отримають, уже з вівторка оголосять безстроковий страйк. Люди навіть готові блокувати залізничні шляхи, якими на Західну Україну везуть вугілля із сходу.