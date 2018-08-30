Політик з оточення Януковича керуватиме одним із українських каналів

Колишній заступник голови адміністрації президента України часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов від тепер буде керуючим каналу NewsOne. Відповідний договір він підписав у Відні і повідомив про це на сфоїй Facebook-сторінці.

“Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. За умовами договору мені, на комерційних умовах, передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом. Угода передбачає, що протягом цього періоду власник не має права втручатися в мою діяльністю або в односторонньому порядку припинити договір. Якщо власник захоче продати канал, за умовами договору він повинен пріоритетно запропонувати його мені”, – написав Портнов.

Сьогодні про бойкот каналу оголосив Комітет виборців України.

“Повідомляємо, що експерти та представники Комітету виборців України не братимуть участі в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформаційної політики та власників каналу”, – зазначено в повідомленні КВУ.

За інформацією zaxid.net, у 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він незаконно отримав викладацьку зарплату у КНУ ім. Тараса Шевченка. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що суд Європейського союзу ухвалив рішення у справі «Портнов проти Ради ЄС» за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України та скасував накладені раніше на Портнова санкції через причетність до режиму Януковича.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов’язав слідство припинити розшук Портнова.

Юрист Андрій Портнов був народним депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко», заступником голови фракції та керівником юридичного департаменту БЮТ. Під час президентських виборів 2010 року був заступником керівника виборчого штабу Юлії Тимошенко. 2 квітня 2010 року був призначений заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Портнов також став керівником головного управління з питань судової реформи і судоустрою.

24 січня 2014 року у розпал Революції Гідності Портнов був призначений першим заступником очільника АП. Після перемоги Революції гідності Портнов виїхав з України до Росії, потім жив у Відні.