Пласт проведе благодійний пікнік в останній день літа (програма)

Благодійна вечірка просто неба, під час якої керівництво Пласту у Львові розповість про діяльність організації, відбудеться в Шевченківському гаю

Подію організовано в продовження Благодійного вечора, який відбувся в грудні 2017-го. Захід планували провести 15 червня, але через погодні умови його перенесли. Пікнік відбудеться в останній день літа – 31 серпня.

«Торік у грудні нам вдалося виручити 399 тисяч гривень. Тепер ми хочемо знову зустрітися з друзями Пласту, щоб розповісти про діяльність організації за цей період: що зроблено в окремих наших проектах і прозвітувати. Звісно, все це відбуватиметься в невимушеному, пластовому форматі. Цього разу ми обрали літній формат пікніка», – розповів голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

Під час заходу Матвій Дух презентуватиме хід реалізації проектів Пласту, зокрема модернізації осередків для занять із дітьми, створення методичного центру Пласту та пластової оселі в містечку Винники. Спеціальним гостем вечора буде віце-ректор УКУ Мирослав Маринович. Також із промовою для гостей під час заходу виступить Ірина Сандуляк, медіа-менеджер та матір трьох пластунів.

Традиційно окремим пунктом пікніка буде благодійний «тихий» аукціон, де серед лотів будуть пластові активності: участь у змаганнях з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо.

Вечір розпочнеться о 18.00 у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климента Шептицього (Шевченківський гай).

Програма:

18.00 – неформальне спілкування, пікнік та початок інтерактивної програми для дітей та дорослих

18.50 – початок екскурсії для дітей Шевченківським гаєм

19.00 – відкриття Пластового пікніку та привітальне слово друзів Пласту

19.40 – презентація звіту з реалізації проектів представлених на першому Благодійному вечорі

20.00 – слова подяки та підсумки тихого аукціону

21.00 – завершення Пластового пікніку.