PayPal відкрив послугу грошових переказів зі США до України

Популярний у всьому світі платіжний сервіс відкрив послугу грошових переказів зі США до України через дочірню структуру Xoom

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника проектного офісу з впровадження PayPal в Україні Іллю Кенігштейна.

«Xoom – це система переказу грошових коштів, яку PayPal купив у листопаді 2015 року. Раніше Xoom дозволяв пересилати грошові кошти в 44 країни, України в цьому списку не було. Починаючи з сьогоднішнього дня, Xoom дозволяє пересилати гроші зі США в 130 країн світу, у список яких входить Україна», – написав Кенігштейн на своїй facebook-сторінці.

За його словами, для України включили сервіс Cash Pickup, який дозволяє одержувачу в нашій країні забрати грошовий переказ в одному з банків, включаючи Ощадбанк», «ПриватБанк», «Універсал Банк», «Правекс Банк», «Укргазбанк».

За допомогою цього сервісу можна пересилати до 2999 дол. у добу, але не більш ніж 6000 дол. за 30 днів. Розширювати ці ліміти можна через форму на сайті, надавши додаткові документи.

Довідка. PayPal (укр. ПейПал) – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року підприємцем Ілоном Маском. Це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. Нині PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах світу. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи найвищу надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем. Одним із співзасновників сервісу був американський програміст українського походження Максиміліан Левчин.

PayPal частково працює з Україною і приймав картки VISA та MasterCard, випущені українськими банками, для оплати товарів та послуг в Інтернеті. Однак PayPal не давав можливості вводити кошти в Україну, що робило неможливим продаж товарів і послуг через цю систему в українських інтернет-магазинах. Тому PayPal в Україні використовують здебільшого для оплати покупок у зарубіжних інтернет-магазинах, як-от eBay, Asos.com та інші.