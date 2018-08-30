ООС: протягом минулої доби втрат серед воїнів немає

Упродовж доби 29 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки стабілізації

Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.

На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.

Від початку доби противник один раз обстріляв наші позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомета.

Загалом, як зазначають у прес-центрі, інтенсивність обстрілів позицій Об’єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов «шкільного» перемир’я ворог не дотримується.