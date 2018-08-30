Нагадуємо: з вересня львівські школярі їздять у громадському транспорті безкоштовно

За умови наявності учнівського квитка або іншого документа, що посвідчує статус школяра

У травні цього року на сесії Львівської міської ради було прийнято ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.04.2018 № 3289 «Про встановлення пільгової вартості проїзду для дітей (учнів) шкільного віку». Відповідно до норм цієї ухвали, діти шкільного віку мають право на безкоштовний проїзд у час навчального року за умови наявності учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.

«У нас є ухвала сесії Львівської міської ради, яка надає дітям шкільного віку право на пільговий – безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах.

Отож, із 1 вересня учні знову можуть їздити безкоштовно. Тому ми ще минулого тижня надіслали листи усім нашим перевізникам з нагадуванням про це», – розповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, в електротранспорті м. Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом усього року.