На Львівщині вдруге спіймали чотирьох контрабандистів із дельтапланом (фото, відео)

Як інформує Державна прикордонна служба України, вже за кілька хвилин інформацію підтвердили й польські прикордонники, які зафіксували за допомогою тепловізійного комплексу політ малого літального апарату в напрямку України. Контрабандисти в такий спосіб доволі часто намагаються переправляти товари через кордон, використовуючи малі літальні апарати.

Прикордонники у складі військовослужбовців загону, офіцерів оперативних підрозділів Західного регіонального управління негайно розпочали заходи з виявлення можливих місць злету та посадки літального апарату та повідомили взаємодіючі органи – Нацполіцію та СБУ. У підсумку пошуку в населеному пункті Лютовисько Старосамбірського району Львівської області, що в межах контрольованого прикордонного району, група реагування затримала чотирьох осіб у двох автомобілях іноземної реєстрації. В причепі однієї автівки був малий літальний апарат типу «паротрайк».

Також прикордонники Мостиського загону з’ясували, що цих осіб вже затримували в березні цього року в районі населеного пункту Библо. Тоді охоронці кордону спинили їх з малим літальним апаратом типу «паротрайк» у транспортному засобі підвищеної прохідності з причепом, обладнаним для перевезення літального апарату. Спочатку апарат, за рішення суду, вилучили, але згодом, за іншим рішенням суду, повернули зловмисникам. Зараз тривають невідкладні оперативні та слідчі заходи.