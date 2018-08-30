На Львівщині шукають прийомних батьків і батьків-вихователів

Із них 2045 дітей перебувають під опікою та піклуванням громадян, виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

«Однак 145 дітей зазначеної категорії перебувають в інтернатних закладах усіх типів – це і будинки дитини системи охорони здоров’я, будинки-інтернати соціального захисту й освітянські інтернати. Ще 41 дитина навчається у ПТУ, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах. Ці діти чекають на свою родину. Якщо ви бажаєте стати прийомними батьками чи батьками-вихователями, просимо звертатися до служб у справах дітей РДА та міст обласних значень по місцю свого проживання», – розповів Володимир Лис.

Докладнішу інформацію можна дізнатися за номером: (032) 235-44-56.

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