На Львівщині шукають прийомних батьків і батьків-вихователів
Із них 2045 дітей перебувають під опікою та піклуванням громадян, виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.
«Однак 145 дітей зазначеної категорії перебувають в інтернатних закладах усіх типів – це і будинки дитини системи охорони здоров’я, будинки-інтернати соціального захисту й освітянські інтернати. Ще 41 дитина навчається у ПТУ, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах. Ці діти чекають на свою родину. Якщо ви бажаєте стати прийомними батьками чи батьками-вихователями, просимо звертатися до служб у справах дітей РДА та міст обласних значень по місцю свого проживання», – розповів Володимир Лис.
Докладнішу інформацію можна дізнатися за номером: (032) 235-44-56.
Якщо ви бажаєте створити дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю:
- Необхідно подати заяву про бажання створити дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю до районної державної адміністрації або міськвиконкому за місцем проживання.
- Подати до райдержадміністрації або міськвиконкому такі документи: довідку про склад сім’ї; копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); копії паспортів; довідку про стан здоров’я, довідку про несудимість, нотаріально завірену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі чи прийомні батьки.
- Пройти навчання кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання та отримати довідку про проходження курсу підготовки та рекомендацію центру.
- Зареєструватись у службі у справах дітей за місцем проживання як потенційним прийомним батькам або батькам-вихователям та отримати висновок про можливість створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.
- Ознайомитися з банком даних на дітей.
- Встановити контакт з дитиною.
- Районна державна адміністрація або міськвиконком приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї та влаштування дитини у вашу сім’ю.