Львівські школи, чиї випускники набрали 200 балів на ЗНО, отримають мультиборди

Вісім львівських шкіл, де учні отримали найвищі бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін (200 і 400 балів), отримають додатково мультиборди в новому навчальному році. Таку заяву сьогодні зробив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Як ви знаєте, ми у Львові маємо 17 дітей, які отримали позитивні результати по ЗНО — маю на увазі 200 балів і 400 балів. Кожен отримав подарунок від міста: хто отримав 200 балів — премію 2 тисячі гривень, хто отримав 400 балів- премію 10 тисяч гривень.

Але важливо відзначити і школи, де ті діти навчались. Є, наприклад, наш Фізико-математичний ліцей. Там є троє учнів, які отримали найвищі бали. Отже, якщо є 3 дітей, значить додатково три мультиборди піде в цей ліцей. І в кожну школу, де є переможці, плюс 1 мультиборд. Тому що маючи таке обладнання, вчителі зможуть ще краще пояснювати дітям хімію, фізику, математику. Ми повинні сьогодні бути в ногу з науково-технічним прогресом. Все, що найкраще є в світі, має бути у Львові: 3D принтери, сучасні кабінети. На це ми кошти жаліти не будемо, тому що це важливо для розвитку дітей. Мудрі діти — мудре місто — мудра країна”, — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Зокрема додатково мультиборди отримують 8 шкіл міста Львова:

Львівська спеціалізована загальноосвітня школа № 8 з поглибленим вивченням німецької мови (1 мультиборд вже має) Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов (1 мультиборд вже має) Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 з поглибленим вивченням англійської мови (2 мультиборди вже має) Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка (3 мультиборди вже має) Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук м. Львова (1 мультиборд вже має) середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова (1 мультиборд вже має) середня загальноосвітня школа № 13 (1 мультиборд вже має) Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня — гімназія «Гроно» (2 мультиборди вже має).

Станом на сьогодні у львівські школи вже закуплено 142 мультиборди.

Нагадаємо, у 2018 році 17 учнів, випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, отримали найвищі бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін — 200 і 400 балів, яких міський голова Львова Андрій Садовий привітав та нагородив сертифікатами. Грошові винагороди випускники отримали безпосередньо на банківські картки: по 2 тис. грн учні, які отримали 200 балів, і по 10 тис. грн ті, хто отримав 400 балів.