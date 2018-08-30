Львів’яни продаватимуть власні фото, аби допомогти хворим діткам

2 вересня з 12:00 до 19:00год, у сквері «На Валах» відбудеться благодійна фотовиставка просто неба «На прищепках». Тематика світлин: «Я люблю Україну».

Організатори запрошують до участі у заході всіх охочих. Для того, щоб долучитись до збору коштів, потрібно роздрукувати власні фото (формат не менш ніж 15 х 21), об’єднані згаданою тематикою, і прийти та розвісити їх на мотузках у сквері. На звороті радять залишати коротку інформацію про автора чи кадр, аби покупець за потреби міг сконтактувати з фотографом.

До акції також можна долучитись як покупець світлин, які сподобалися. Добровільна пожертва за 1 фото – від 15 грн. Для збору коштів облаштують кілька скриньок.

Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю ліків для паліативної допомоги діткам, якими опікується ГО «З любов’ю у серці». По завершенню фотовиставки буде оприлюднено звіт.

«Оскільки дітки паліативні, то особливого фінансування скажімо так, немає. Більшість ліків, які їм необхідні, – не українського виробництва, саме в цьому і полягає проблема. Ми зараз плануємо збирати кошти на закупівлю препарату «Нексіум» у порошку, пачка якого вартує 23 євро. Він рятуватиме діток від загострення виразок, які виникають через постійне годування зондом», – розповіла співорганізаторка заходу Юлія Субота.

Додамо, торік на акції фотосушки «На прищепках» вдалось зібрати 8 400 грн. Пожертви було передано на потреби Мобільного дитячого хоспісу при ЗУСДМЦ.