Львів’яни одними з перших побачать фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри»

У суботу, 1 вересня, в кінотеатрі ТЦ «Форум Львів» відбудеться допрем'єрний показ фільму

За інформацією департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, для мешканців Львівщини є можливість одними з перших побачити історичну драму Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри».

У ролях – Ірма Вітовська, Сергій Фролов, Богдан Бенюк, Євген Нищук, а також багато акторів із Львівщини, серед яких Ярослав Мука, Степан Глова, Орест Гарда, Ігор Гаврилів, Юрій Чеков.

У програмі показу – зустріч із творчою групою.

Допрем’єрний показ фільму ініціювала ЛОДА спільно з режисером Олесем Янчуком.