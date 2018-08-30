Історика Купріяновича відкликали з комітету при польському Інституті нацпам’яті

Сьогодні під час засідання Комітету із захисту пам’яті боротьби і мучеництва при відділі Інституту національної пам’яті в Любліні українського діяча д-ра Григорія Купріяновича відкликали з членства цього комітету. Про це повідомив сам голова Українського товариства, повідомляє Наше слово.

Причиною відкликання вказано статтю 53м зі статуту Інституту національної пам’яті, в четвертому пункті якої йдеться: „Членів комітету охорони пам’яті боротьби і мучеництва призначає та відкликає Голова Інституту пам’яті на внесок відповідного місцевого директора відділу Інституту пам’яті”. Тобто рішення відкликання прийняв Ярослав Шарек на внесок Марціна Кшиштофіка.

Купріянович зазначає, що сприйняв цю подію з розчаруванням і вважає її продовженням дій, які розпочав у липні Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек. Він наголошує, що це відкликання – спроба „покарати” його за представлене сприйняття минулого та історичної пам’яті з перспективи українця. Раніше ІНП заявив, що промову Купріяновича в Сагрині не вважає злочином.

„Вся ця ситуація змушує мене до глибшої рефлексії над місцем меншини в державі, а також її (меншини – ред.)правом до збереження своєї історичної пам’яті і представлення власної оцінки минулого”, – додає він.

Нагадаємо, як раніше писала Львівська газета, очільник Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек на брифінгу 9 липня заявив, що «складе повідомлення до прокуратури про можливість скоєння злочину» головою «Українського товариства» в Любліні, співголовою Спільної комісії уряду та нацменшин у Польщі доктором Григорієм Купріяновичем. Причиною стала промова Григорія Купріяновича, яку він проголосив 8 липня на урочистостях за участю Президента України Петра Порошенка, присвячених вшануванню пам’яті українських жертв, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 р.

На переконання воєводи, українець у такий спосіб не лише «зневажив польський народ», а й порушив закон про ІНП, який передбачає штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення до трьох років за «заперечення злочинів українських націоналістів».

Окрім того, воєвода назвав заходи в Сагрині з ушанування пам’яті загиблих «провокацією».