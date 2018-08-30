Авіакомпанія Turkish Airlines частіше літатиме зі Львова до Стамбула

Авіакомпанія Turkish Airlines із 28 жовтня додає три додаткових рейси зі Львова до Стамбула, а також змінює час їх виконання

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів». Тож кількість рейсів на тиждень зросте із семи до десяти – буде додано ще по одному рейсу в понеділок, четвер та неділю, коли польоти відбуватимуться двічі на день.

Рейс №THY 0441/0442 авіакомпанія виконуватиме в понеділок, середу, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова – о 10.05. До цього дні виконання – вівторок, четвер, субота з вильотом зі Львова об 11.00.

Рейс №THY 0443/0444 буде виконуватись у понеділок, вівторок, четвер, п’ятницю та неділю. Виліт зі Львова о 21.20. До цього дні виконання – понеділок, середа, п’ятниця, неділя. Виліт зі Львова – 22.10 (окрім п’ятниці, коли виліт о 21.45).