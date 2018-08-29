Захисні аксесуари: чому ваш смартфон потребує скла на дисплей?

Дисплей мобільного телефону найбільш чутливий до різноманітних пошкоджень, оскільки власник контактує із тачскріном щоразу, коли потрібно набрати номер або прочитати повідомлення

З часом користуватися дисплеєм стає неможливо через подряпини або навіть тріщини, які з’являються при падінні телефону. А коли настає черга змінити телефон на нову модель, покупці більш охоче звернуть увагу на гаджет із цілим екраном.

У всіх цих випадках не зайвим буде придбати захисну плівку або скло, яке, наче щитом, прикриє сенсорну поверхню від пошкоджень. Тут виявляється, що між цими аксесуарами є значна різниця, яка впливає на остаточне рішення.

Плівка та скло: яка між ними різниця?

Якщо гаджет має чохол типу книжка або фліп ― до нього можна порекомендувати плівку, оскільки додатковий захист екрану дасть сама кришка від чохла. Вона має бути достатньо жорсткою, щоб при падінні прийняти на себе удар від зіткнення із твердою поверхнею. Проте не завжди чохол може врятувати від пошкодження, якщо, наприклад, кришка випадково відкриється.

Спеціалісти інтернет-магазину Vseplus рекомендують все ж обирати саме захисне скло https://vseplus.com/product/mobilnye-telefony/147-zashchitnye-stekla. Його переваги:

Міцне, тому витримує не лише подряпини, а й точкові удари. Збереже смартфон навіть при падінні екрану на тверду поверхню, проте саме, найімовірніше, розіб’ється.

Клеїти значно легше за плівку. З цим може впоратися навіть сам власник смартфона, якщо в нього виникали проблеми із плівкою.

Не занижує чутливість тачскріну, якість та чіткість зображення.

2D, 2,5D і 3D скло: яке потрібно мені?

Останні роки виробники експериментують із формою екрану, прагнучи зробити її візуально без рамок. Для цього дисплеї можуть приймати загнуту форму. Тому перед купівлею скла зверніть увагу на форму свого дисплея.

2D ― абсолютно плоске, при обробці виробники лише упевнюються у відсутності гострих частин та зазубрин.

2,5D ― їх характеризують округлені краї, такий дизайн екранів отримав поширення після виходу iPhone Підходить для звичайних дисплеїв, проте виглядає краще за 2D-скло візуально.

3D ― повторює форму корпусу або має загнуті краї, що упираються в корпус. Найбільш відомі моделі смартфонів, які потребуються таке скло ― Samsung Galaxy S8 або Note 8, LG Flex.

Що б ви не вирішили обрати, захисну плівку або скло, в будь-якому випадку консультанти інтернет-магазину Vseplus готові допомогти вам вибрати необхідний аксесуар за вашими побажаннями.