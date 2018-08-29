Уночі у Львові обікрали Палац культури ім. Гната Хоткевича

Сьогодні вночі, 29 серпня, близько 02:30 група невідомих людей пробралась у Палац культури ім. Гната Хоткевича через вентиляційну шахту. Викрадено робочі інструменти, газові ключі та інше. Дирекція палацу викликала на місце події поліцію та повідомила про крадіжку у Шевченківський райвідділ поліції.

Як повідомили в дирекції Палацу культури ім. Гната Хоткевича, що факт крадіжки було виявлено зранку. Проникнення злодіїв відбулося через вентиляційну шахту. Викрали лише робочі інструменти, газові ключі та інше. Також пошкоджено плити підлоги у двох підвальних приміщеннях. На місце злочину викликали наряд поліції. Слідчі провели огляд місця крадіжки, зняли відбитки пальців, опитали персонал та склали протокол допиту. Триває розслідування.