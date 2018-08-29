Україна визначилася з фільмом, який буде пропонувати на «Оскара»

Український Оскарівський комітет обрав фільм-претендент від України на здобуття найпрестижнішої кінонагороди «Оскар».

Як повідомляється на сторінці Комітету у категорію «Найкращий фільм іноземною мовою» пропонуватимуть роботу режисера Сергія Лозниці «Донбас».

Нагадаємо, у середині серпня Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» від України. Цього року в національному відборі вщяли участь 6 фільмів: