Україна подала у США запит на купівлю систем ППО

Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю, за необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії

Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий.

«Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, – це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни», – зазначив він.

Чалий розповів, що відповідний запит озвучили на «найвищому та високому рівні»: на зустрічах президентів України і США у Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Подробиці запиту Валерій Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.

Також Чалий повідомив, що Україна потребує безпілотників, контрбатарейних радарів і контрснайперських систем.

Нагадаємо, в березні Державний департамент США схвалив продаж летальної зброї Україні, в тому числі 210 ракет і пускових установок Javelin за розрахунковою ціною в 47 млн доларів і 37 командно-пускових установок.